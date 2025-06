Hermoso può già lasciare la Roma: c'è il Bayer Leverkusen, le condizioni

Mario Hermoso e la Roma, una storia che non è mai partita davvero. Il difensore spagnolo, prelevato a zero in estate dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, è stato voluto da De Rossi, ha vissuto la crisi di Juric da comprimario e adesso rimane ai margini con Ranieri.

13 presenze e 1 rete nell'arco di 622minuti in campo in questa prima parte di stagione per Hermoso. 8 gettoni in campionato, 4 in Europa League con gol nel 3-0 al Braga, 1 in Coppa Italia. Ma non è mai stato un titolare della linea a tre giallorossa, specie dopo il reintegro di Hummels da perno centrale tra Mancini e Ndicka.

Hermoso può lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato. Su di lui c'è il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica, con il connazionale Xabi Alonso che ne farebbe un componente del suo reparto arretrato molto aggressivo, alternativo a Hincapié e Tapsoba. Per la Roma, cederlo non è un problema, dato che è costato zero: è viabile anche la strada del prestito con diritto di riscatto, da discutere le cifre con le Aspirine che si preparano a presentare l'offerta per il difensore ex colchonero.

"Siamo al corrente dell'interesse per Hermoso", ha confermato il ds della Roma Ghisolfi prima della partita di campionato contro l'Udinese.