Hojlund o Zirkzee, chi può tornare in Italia? Le parole di Amorim e Ndoye

E 18. Manchester United colpito e affondato. Grazie a un goal del terzino spagnolo Marc Cucurella, il Chelsea allenato dall'italiano Enzo Maresca vince 1-0 l'anticipo di campionato inglese e infligge la diciottesima sconfitta ai Red Devils in una Premier League da dimenticare. A una giornata dalla fine del torneo il Manchester United è quintultimo in classifica con un punto di vantaggio sul Tottenham, sconfitto 2-0 sul campo dell'Aston Villa. Le due delusioni della Premier si sfidano mercoledì sera a Bilbao in finale di Europa League per salvare la stagione: chi vince si qualifica alla prossima Champions.

Statistiche alla mano, il peggiore in campo è stato Rasmus Hojlund. L'allenatore portoghese Ruben Amorim prova a rincuorarlo: "Sono contento di lui, corre e lotta su ogni pallone. Perde molti duelli e ne vince qualcuno. Deve migliorare come tutta la squadra, ma sta crescendo e deve continuare a lavorare sodo".

Arrivato dall'Atalanta per 77,8 milioni di euro nel mercato estivo del 2022, Hojlund è sotto contratto fino a giugno 2028 con l'opzione per un altro anno. Finora il centravanti danese classe 2003 ha segnato 26 goal (10 in questa stagione) in 93 presenze con la maglia del Manchester United, che gli riconosce un ingaggio da quasi 3 milioni di euro netti all'anno. Sulle sue tracce vengono dati Napoli e Juventus.

Invece era ancora assente per infortunio un altro attaccante arrivato dall'Italia che sta un po' deludendo le attese: Joshua Zirkzee. Pagato 42,5 milioni di euro al Bologna, ha segnato 7 goal in 48 presenze alla sua prima stagione in Inghilterra. Il suo contratto scade a giugno 2029 con l'opzione per un anno in più e un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Finora non trovano conferme le voci sull'Inter.

Intanto il suo ex compagno di squadra Dan Ndoye ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ci siamo chiamati dopo la finale di Coppa Italia vinta contro il Milan a Roma, lui e Zirkzee e Calafiori sono sempre legati al nostro gruppo ed erano felici per noi. Gli ho chiesto di tornare a Bologna o Joshua ha chiesto a me di andare a Manchester? Tutte e due le cose, ma lui sta bene là e io qua. Spesso giochiamo insieme ai videogame on line, Call of duty. Zirkzee è molto felice per la nostra vittoria". Meno per il campionato del Manchester United.