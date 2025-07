Huijsen, il Chelsea pronto a pagare la clausola da 60 milioni. Quanto può incassare la Juventus

Dean Huijsen sta vivendo una stagione da grande protagonista con il Bournemouth. Il centrale, venduto in estate dalla Juventus per 15,2 milioni più 3 di bonus, ha attirato su di sé gli interessi del Real Madrid e del Chelsea. Proprio i blues, secondo quanto riporta As, sarebbero pronti a superare i madrileni e a fare un investimento monstre per il classe 2005. CLAUSOLA - Il Chelsea sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro (50 milioni di sterline), che entrerà in vigore in estate. Il progetto dei blues sarebbe addirittura quello di giocare d'anticipo sul Real Madrid e prendere Hujsen per fargli disputare il Mondiale per Club. Versando, quindi, i soldi della clausola nella finestra di mercato di inizio giugno programmata dalla FIFA proprio per le partecipanti alla competizione.



VOGLIA DI PREMIER - Dopo una stagione da 27 partite in Premier finora, di cui 22 da titolare, e due goal, Huijsen ha voglia di rimanere in Inghilterra. Il Bournemouth, al momento ottavo a quota 49 punti, ha ancora possibilità di agguantare un piazzamento in Europa League e il centrale è concentrato su questa stagione. L'interesse del Real Madrid gli fa piacere: "È un onore sapere che un club così importante come il Real Madrid è interessato a me, penso solo a chiudere bene questa stagione e poi vedremo quando sarà il momento", ma c'è anche la voglia di rimanere in Premier. Anche perché, a quanto si legge, il Chelsea non avrebbe problemi a pagare subito la clausola rescissoria.PERCENTUALE - La Juventus ha inserito una percentuale sulla futura rivendita di Huijsen del 10%, che potrebbe, quindi, portare nelle casse bianconere un incasso da 6 milioni di euro, dopo la plusvalenza fatta in estate e pari a 13,7 milioni.