Huijsen sfida la Juventus, il padre: "Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare"

Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club

Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del presente e del passato del figlio, che domani al Mondiale per club affronterà i bianconeri con la maglia dei Blancos: "Sara super emozionato di affrontarli, conosce quasi tutti quelli che sono ancora lì ed è ancora in contatto con alcuni suoi ex compagni di squadra. Soprattutto Kenan, ovviamente. Giocherà al massimo delle sue potenzialità".

Molti tifosi rimpiangono la sua cessione. Che cosa si sente di dire oggi?

"Quel che posso dire è che seguiamo sempre la Juventus con affetto e auguriamo loro il meglio. Ma dalla prossima partita (sorride, ndr)".

Quali sono le sue prime impressioni sulla sua nuova avventura con le Merengues? Sta già disputando una competizione importante come il Mondiale per Club.

"Stiamo guardando ogni partita in cui è impegnato. Cerchiamo, come sempre, di essergli il più vicino possibile. È così bello poterlo vedere indossare la maglia del Real Madrid, è il club dei suoi sogni ed è contentissimo di giocare per i Blancos".

Qual è stata la vostra reazione nel momento in cui avete saputo che il Real Madrid lo voleva fortemente?

"Nel momento in cui abbiamo appreso dell'interesse del Real Madrid, ovviamente eravamo molto felici per Dean e per il suo obiettivo. Era qui dove voleva arrivare".