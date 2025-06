I segreti di Christian Comotto, il 2008 che si è preso il Milan

Non c'è solo Francesco Camarda fra i 2008 che il Milan sta facendo crescere bruciando le tappe di anno in anno. Nel weekend, nonostante la sconfitta per 3-2 in casa contro la Cremonese, è arrivato il primo gol in Primavera per Christian Comotto, dopo una partita giocata a mille all’ora. Il figlio d'arte di Gianluca è tra le note maggiormente positive di questo avvio di campionato, sempre tra i migliori da inizio anno, nonostante sia l'unico 2008, insieme ad Honest del Genoa che però è già nelle dinamiche della prima squadra, a giocare titolare in Primavera.

I SEGRETI - Da sotto età, è sicuramente la rivelazione della squadra di Guidi, ad appena 16 anni: centrocampista duttile, garantisce corsa, qualità e gol. La dirigenza del Milan lo studia da molto vicino, dato che è tra i calciatori più apprezzati del settore giovanile rossonero. Tra i segreti che lo contraddistinguono c’è il potenziamento fisico: con una crescita atletica esponenziale nell'ultimo anno sono suoi i dati migliori in termini di chilometri totali percorsi e ad alta intensità di tutta la squadra.

IL MODELLO TONALI - Dopo anni dove era considerato indietro a livello fisico, Comotto è sbocciato fisicamente, di pari passo con le performance atletiche di altissimo livello. Per il 2008 è fonte d'ispirazione l amico Sandro Tonali, che fa del moto perpetuo la sua caratteristica principale.