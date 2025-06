I sudamericani non sono in vacanza, le europee... Boh! Ecco cosa stiamo vedendo al Mondiale per Club

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0. Flamengo-Espérance 2-0. Palmeiras-Porto 0-0. Botafogo-Seattle Sounders 2-1. Palmeiras-Al Ahly 2-0. River Plater-Urawa Reds 3-1. Boca Juniors-Benfica 2-2. Botafogo-PSG 1-0. Flamengo-Chelsea 3-1.

Nove partite, zero sconfitte. Quindici gol fatti e solo cinque subiti. Quel che abbiamo percepito fin qui di questo Mondiale per Club è piuttosto chiaro: le squadre sudamericane non sono venute in vacanza. E non sono in vacanza nemmeno i loro tifosi. Argentini e brasiliani hanno fin qui invaso gli spalti dei vari impianti americani in cui hanno giocato i loro beniamini. Insomma, questo FIFA Club World Cup, che alle nostre latitudini - forse anche per via degli orari - stenta un po' a decollare nella percezione collettiva, sta mostrando quanto i sudamericani tengano particolarmente alla competizione. I loro tifosi, di certo. Ma anche e soprattutto le loro stesse squadre.



In attesa di capire cosa sarebbe stato questa notte e se l'imbattibilità sarebbe restata tale - queste righe sono state stilate qualche ora prima diin programma alle 3 del mattino (e finita 1-2 , ndr) - ciò che sta spiccando è quella. Facilitati certamente dal momento della stagione -- le squadre sudamericane stanno avendo il merito, con i loro approcci, di restituire un senso di serietà alla competizione, affrontandola con quello spirito che le nostre squadre europee, invece, stanno stentando a trovare. Vuoi appunto per la particolare collocazione nel calendario, certamente più incline a loro che a noi; ma vuoi anche per provare a rispondere sul campo a quel pizzico di snobismo che noi europei abbiamo sempre avuto nei confronti del futbol sudamericano, sostanzialmente trattato e guardato con un 'fratello minore'. Un senso, per noi europei, amplificato in qualche modo anche dalle

E così, forse anche per questo, la rivalsa di brasiliani e argentini si sta concretizzando in queste prime uscite del Mondiale per Club, preparato evidentemente 'a puntino' e per provare non solo a stupire tutti, ma anche per riformulare idee e preconcetti. E perché no per punire quello snobismo di noi europei, quella sensazione di fondo di questa neonata competizione che in tanti condividono da questa parte dell'Atlantico: che sia poco più che un torneino estivo. Sono spiegabili così, forse, questi primi approcci deludenti dei club europei. Tra lamentele - nemmeno troppo velate - di giocatori che preferirebbero essere in vacanza e ritmi in campo che stanno permettendo alle altre di fare un figurone. E dire che in palio, oltre all'orgoglio e al prestigio di poter dire 'siamo stati i primi', ci sono denari importanti. Cifre che magari non stuzzicheranno più di tanto i muscoli dei tesserati delle big inglesi e dei loro maxi dividendi del prodotto televisivo Premier League, ma che dovrebbero farlo con i bilanci di tutte le altre - dalla Spagna alla Germania fino a Portogallo e Italia. Quei 117,6 milioni di jackpot per chi fa 7 su 7 dovrebbero essere uno stimolo ad alzare i ritmi e fare un po' più sul serio.

In fondo, questo bottino, raggiungibile con un mesetto di sforzo-extra e un totale appunto di solo 7 partite, è assai più ghiotto di quei 70 milioni incassati dal Napoli quest'anno per aver messo dietro tutti dopo 38 partite e 10 mesi di sforzi in Serie A; o non è poi così lontano da quei 140 milioni circa che il PSG si è preso dopo 17 partite spalmate in 9 mesi di Champions League. Insomma, già solo questo, per chi comanda tra le varie d'Europa, dovrebbe valere come stimolo per richiamare i propri tesserati a metterci qualcosa in più di quanto fin qui visto. Le sudamericane, per vari motivi, l'hanno già fatto. Vedremo, magari dalla fase a scontro diretto in poi, se avranno voglia e forze per farlo anche le nostre.

