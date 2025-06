Dan Ndoye e un futuro tutto da scrivere. L’eroe della Coppa Italia vinta dal Bologna in finale contro il Milan proprio con un suo gol accende il mercato. Antonio Conte lo ha inserito al primo posto nella sua lista di gradimento per mettere le ali al Napoli. I manager della Binary Sports, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, sono attesi a Bologna in settimana per discutere il futuro dell’esterno svizzero.

Ascolta "Idea Napoli: Raspadori per arrivare a Ndoye. Piace anche Nusa, in goal contro l'Italia" su Spreaker.

40 MILIONI - I margini per trattare ci sono anche se i parametri economici sono cambiati: a gennaio sarebbero bastati 25/30 milioni per portare Ndoye al Napoli, oggi ne servono 40. Sartori, direttore tecnico del Bologna, ha fatto il prezzo per l’esterno da 8 gol e 4 assist nell’ultima serie A.

CONTROPARTITE - Giovanni Manna ha in programma un contatto con gli agenti di Ndoye per studiare una strategia da attuare con il Bologna. Dan é molto legato al club rossoblù e alla piazza ma allo stesso tempo non è rimasto indifferente alla corte di Conte. Una soluzione possibile è quella dell’inserimento di una o più contropartite tecniche per abbassare la quota da corrispondere in cash al club del patron Saputo. Due nomi su tutti potrebbero fare al caso di Italiano: si tratta dell’attaccante Raspadori e del centrocampista Folorunsho.

IDEA NUSA - Un’altra idea per le corsie esterne porta al nazionale norvegese Antonio Nusa, protagonista di una prestazione sensazionale proprio nell’ultima partita vinta con la nostra Italia. Al momento la sua candidatura è oggetto di profonde valutazioni, il profilo piace anche se il Lipsia non sembra voler aprire a una cessione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui