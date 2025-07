Gabriele Conflitti 07 lug 2025 , 09:56 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 09:57

Idea Simeone per il Sassuolo: Grosso sogna l'attaccante argentino

I neroverdi cercano rinforzi in attacco e il primo nome in lista porta al centravanti argentino in uscita dal Napoli.

