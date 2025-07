Idea Sportiello per la Cremonese: c'è la concorrenza dell'Atalanta

Il club neopromosso pensa all'estremo difensore in uscita dal Milan, ma c'è da superare la possibilità di un ritorno all'Atalanta.

La Cremonese valuta l'arrivo di Marco Sportiello tra i pali. Il club grigiorosso è alla ricerca di innesti per alzare il livello e competere per la salvezza la prossima stagione e in questo senso sta lavorando su più piste.

Sportiello è dato in uscita dal Milan, che ha intenzione di sostituirlo con Terracciano. Ma la concorrenza per il club lombardo arriva da pochi chilometri da casa.

Sulle tracce del portiere rossonero si segnala infatti anche l'interesse dell'Atalanta, che potrebbe riportare a Bergamo l'estremo difensore dopo l'esperienza tra il 2019 e il 2023.

In due anni in rossonero, Sportiello ha totalizzato solamente 12 presenze, vincendo però la Supercoppa Italiana del 2024.