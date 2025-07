Idea Tameze per il Como: può arrivare per 2 milioni di euro

Il centrocampista è dato in uscita dal Torino e potrebbe trovare spazio nell'assetto tattico di Fabregas.

Non solo giovani di prospettiva e colpi avveniristici. Il Como pensa anche all'esperienza e a portare in rosa calciatori che forniscano quel carico di personalità utile soprattutto in una squadra dalla media età tendente al ribasso.

Per questo motivo i lariani sembrano interessati ad AdrienTameze del Torino, centrocampista con una grande esperienza in Serie A con le maglie di Verona e Atalanta.

Il calciatore è in scadenza di contratto e in uscita dai granata, che per non perderlo a zero potrebbero accontentarsi di una cifra intorno ai 2 milioni di euro.