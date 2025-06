Igli Tare nuovo direttore sportivo del Milan, è ufficiale: "Riporterà a Furlani"

Inizia l'era di Igli Tare al Milan: ora è ufficiale, è il nuovo direttore sportivo del club rossonero.

Nei giorni scorsi era arrivata la firma sul contratto che lo lega al Milan per i prossimi tre anni, oggi la prima giornata a Casa Milan e i primi incontri di mercato con attenzione all'allenatore e ora è arrivato anche l'annuncio formale da parte della società di via Aldo Rossi. Con un comunicato è stato reso noto l'ingaggio del dirigente albanese, che comincia la sua nuova avventura.



TARE NUOVO DS DEL MILAN: IL COMUNICATO - AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani.

Nato a Valona (Albania) il 25 luglio 1973, Tare ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio. Al termine della carriera da calciatore, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di Direttore Sportivo della S.S. Lazio e contribuendo ai recenti successi del Club biancoceleste, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

LE PAROLE DI FURLANI - L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

LE PAROLE DI TARE - Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa". Milan che deve tornare protagonista in Italia: le quote per la prossima stagione sono già nei migliori siti scommesse in Italia del 2025, con la lista aggiornata a Maggio.