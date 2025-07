Il Bari molla Lapadula: virata su Gytkjaer

I biancorossi virano sul centravanti danese del Monza. Molto più fredda la pista che porta a Lapadula.

Il Bari sembra intenzionato a virare con forza su ChristianGytkjaer. I biancorossi sono alla ricerca di rinforzi in attacco per migliorare la propria posizione in classifica la prossima stagione e stanno valutando diverse piste.

Si è molto raffreddata quella che porta a Gianluca Lapadula dello Spezia, accostato nelle settimane precedenti alla squadra pugliese.

Dopo l'acquisto di Gabriele Moncini, il Bari punta dunque a completare il reparto avanzato mettendo sotto contratto il centravanti danese ex Monza e recentemente svincolato dal Venezia.

Nell'ultima stagione Gytkjaer ha segnato 2 goal in 30 presenze in Serie A con la maglia arancioneroverde.