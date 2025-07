Il Bari pensa all'attacco: Antonucci scavalca Lapadula

L'ex Roma piace al club biancorosso, che ora deve intavolare una trattativa con lo Spezia per acquistarlo.

La reiterata assenza dalla Serie A sta spingendo la proprietà del Bari a ragionare su una campagna di rafforzamento che possa finalmente far risalire la squadra del capoluogo pugliese tra le grandi.

Per questo motivo, in casa biancorossa si stanno vagliando diverse ipotesi relative alla campagna acquisti estiva per mettere a disposizione dell'allenatore Fabio Caserta una squadra all'altezza delle aspettative.

In attacco, la pista più concreta sembra quella che porta al nome di MirkoAntonucci. L'ex Cittadella, prodotto del vivaio della Roma, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport ha scavalcato Gianluca Lapadula in cima alla lista dei desideri del club biancorosso.

Il Bari, che sta rinnovando il proprio parco giocatori, sta cercando di capire i margini di trattativa con lo Spezia, che ha messo Antonucci sulla lista dei nomi in uscita per l'estate.