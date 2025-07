Il Bari punta in grande: il sogno è Lapadula

Il club pugliese alla ricerca di acquisti per tentare di conquistare la promozione diretta in Serie A. L'ipotesi che fa sognare porta al centravanti italo-peruviani.

Inizia a prendere forma il nuovo Bari targato Fabio Caserta. Il club biancorosso è vicino alla definizione dell'ingaggio di Gabriele Moncini, dopo che l'attaccante ha risolto il suo contratto con il Brescia.

L'ex centravanti di SPAL, Cesena e Benevento potrebbe però non essere l'unico volto nuovo per quanto riguarda il reparto avanzato del Bari per la prossima stagione.

SOGNO LAPADULA - L'ipotesi più suggestiva è quella che porta a Gianluca Lapadula, reduce dalla stagione con la maglia dello Spezia caratterizzata da 4 goal in 12 presenze complessive. A riferirlo è il Nuovo Quotidiano di Puglia.

PISTA PAGANO - A centrocampo continuano invece i dialoghi con la Roma per l'ingaggio di Riccardo Pagano, classe 2004 che ha trascorso la scorsa annata con la maglia del Catanzaro. La richiesta dei giallorossi è di 2 milioni di euro.