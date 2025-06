Il Bayer Leverkusen mette la terza in Bundesliga. E Wirtz avvisa l'Inter

, delle ore 21. La squadra di Xabi Alonso, campione di Germania in carica, finalista della scorsa edizione di Europa League eBattuto per 2-1 il St Pauli grazie alla rete in apertura di Florian Wirtz e al raddoppio dell'obiettivo di mercato del Barcellona Jonathan Tah.

Un successo che permette al Bayer di mantenere il terzo posto in Bundesliga, a -7 dalla capolista Bayern Monaco (vincente per 4-2 sull'Heidenheim), accorciando sull'Eintracht Francoforte secondo, fermato sul pari casalingo dall'Augsburg. Nel match odierno, il Bayer Leverkusen si è schierato con un 4-1-4-1, con Hradecky tra i pali, una difesa composta da Arthur e Hincapié sulle fasce e la coppia Tapsoba-Tah in mezzo. Xhaka era il centrocampista più arretrato, col quartetto formato da Tella, Palacios, Aleix Garcia e Grimaldo alle spalle dell'unica punta, Wirtz. Nella ripresa sono entrati Frimpong, Belocian, Terrier e Andrich.

Ancora ai box gli infortunati Adli, Schick, Boniface e Hofmann.