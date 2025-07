Il Bayern sorride: Kane e Goretzka verso il recupero per l'Inter

Il Bayern Monaco tira un sospiro di sollievo dopo le brutte notizie: Harry Kane e Leon Goretzka vanno verso il recupero per la sfida di UEFA Champions League con l'Inter.

Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, ha finalmente un motivo per sorridere dopo la lunga serie di defezioni con cui deve fare i conti in vista del doppio confronto con i nerazzurri di Simone Inzaghi nei quarti di finale della massima competizione continentale.

KANE E GORETZKA IN GRUPPO - La buona notizia arriva dall'allenamento odierno del Bayern: come riferito dalla Bild, Harry Kane e Goretzka si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo e hanno dunque smaltito i loro problemi fisici. L'attaccante inglese aveva dovuto fare i conti con un colpo alla caviglia ricevuto durante la partita di campionato con l'Augsburg, una brutta botta che lo aveva costretto a una vistosa fasciatura e aveva fatto scattare un campanello d'allarme. Per il centrocampista tedesco invece problemi alla schiena, ormai andati in archivio.

VERSO L'IMPIEGO DAL 1' - Per entrambi il peggio sembra ormai superato e dunque, evidenzia la stampa tedesca, Kane e Goretzka saranno regolarmente a disposizione di Kompany per poter essere impiegati anche dal 1' contro l'Inter nell'andata dei quarti di finale, in programma martedì 8 aprile all'Allianz Arena di Monaco.

MA L'INFERMERIA RESTA PIENA - Due boccate d'aria, ma la situazione in casa Bayern resta di emergenza e l'infermeria è sempre piena. L'ex Juventus Kingsley Coman, per esempio, non ha ancora potuto riprendere ad allenarsi per un fastidioso problema al piede e dunque è improbabile che possa essere disponibile contro i nerazzurri. Oltre al francese mancherà la stellina Jamal Musiala, out anche Dayot Upameocano, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Tarek Buchmann. In forte dubbio anche l'esperto portiere Manuel Neuer.