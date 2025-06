Il Bologna dei "Robin" fa la storia: Italiano porta i rossoblù al settimo cielo

A ripensarci adesso, le parole scelte da Cesare Cremonini in "Nessuno vuole essere Robin" sembrano proprio il manifesto di ciò di cui ha bisogno una squadra - comunemente (e spesso impropriamente) etichettata come "piccola" - che non vince un trofeo nazionale da cinquant'anni per scrivere nuovamente la storia.

"In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin", canta il celebre cantante, noto tifoso rossoblù, che oggi dagli spalti dello Stadio Olimpico si è invece goduto la sua squadra fatta proprio di Robin, forse senza supereroi, ma piena di fedeli alleati complici nel successo.

Un successo costruito già a febbraio, con l'inattesa vittoria sul campo dell'Atalanta, valso l'accesso alla semifinale dove, per gentile concessione della Juventus, i rossoblù hanno avuto vita facile contro l'Empoli per poi giocarsi tutto in una notte destinata a restare nella storia del club.

Una vittoria meritata, ottenuta grazie al goal di Dan Ndoye, un Robin per eccellenza, per tornare da Cremonini, un ragazzo che lo scorso anno si è fatto le ossa nel nostro campionato attirando su di sé anche qualche critica proprio per la poca incisività sottoporta e che invece quest'anno ha cambiato registro, andando a segno con continuità in campionato e trovando anche il goal più pesante dell'intera stagione della squadra.

Più di mezzo secolo dopo l'ultima volta, il Bologna si toglie così l'enorme soddisfazione di sollevare al cielo la Coppa Italia, la terza della sua storia. E Vincenzo Italiano, dopo le tre finali perse sulla panchina della Fiorentina, può ora godersi il suo primo trofeo. E lo fa da assoluto protagonista, riuscendo a portare i suoi in fondo alla competizione senza "mollare" il campionato, anzi accarezzando la qualificazione in Champions fino a pochi giorni fa. La meravigliosa ed elegante dedica a Joe Barone, arrivata pochi istanti dopo il fischio finale, è la perfetta chiusura della serata dell'ex tecnico viola.

Una cosa è certa: per il Bologna sarà ancora Europa (League), ma in un calcio che a volte sembra celebrare più i piazzamenti europei che i trofei, non può certo passare in secondo piano la coppa che il club rossoblù apporrà presto nella sua bacheca sì prestigiosa, ma da troppo tempo priva di aggiornamenti significativi.

E così, all'Olimpico, mentre il Milan scriveva un'altra brutta pagina della sua stagione da incubo, il Bologna faceva la storia. E adesso una città intera è pronta a godersi la festa. Il trionfo dei Robin, ancora una volta determinanti molto più di quanto non si creda.