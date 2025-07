Il Bologna ha preso Vitik, è ufficiale. Beukema si avvicina al Napoli

I rossoblù hanno annunciato l'ingaggio del difensore centrale classe 2003 che "libera" Beukema, sempre più vicino al Napoli

Il Bologna ha preso il suo nuovo difensore centrale: Martin Vitik. Il club emiliano ha annunciato l'acquisto del ceco classe 2003 dallo Sparta Praga, dopo aver espletato tra ieri e oggi le formalità come visite mediche e firma del contratto.

Vitik, già trattato da Giovanni Sartori un anno fa, sarà dunque a disposizione di Vincenzo Italiano già per il raduno dei rossoblù, in programma il 12 luglio.

LE CIFRE DELL'AFFARE

Per strappare Vitik allo Sparta Praga, il Bologna ha speso 15 milioni di euro bonus compresi: due in più rispetto alla clausola rescissoria presente nel contratto del difensore, per evitare di doverla pagare cash, tutta e subito.

VITIK AL BOLOGNA: IL COMUNICATO

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Sparta Paha il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Vitík.

Difensore centrale di piede destro classe 2003, Martin Vitík è abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con l’AC Sparta Praha, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Vitík entra sin da bambino a far parte del vivaio dell’AC Sparta Praha, tra i club più importante del Paese, e da gennaio 2021 passa alla Prima squadra, prendendosi immediatamente un posto da titolare. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee.

BEUKEMA VERSO IL NAPOLI

Con Vitik il Bologna si è assicurato il sostituto di Sam Beukema, sempre più destinato all'addio. L'olandese classe 1998 ha scelto il Napoli e la trattativa tra gli azzurri e i rossoblù procede spedita, con la chiusura che può arrivare intorno ai 30 milioni di euro, a metà strada tra l'ultima proposta del Napoli (28 milioni) e la richiesta del Bologna. Si cerca di chiudere in tempi brevi, Antonio Conte vuole la rosa il più completa possibile già per il ritiro di Dimaro e Beukema è il nome scelto per completare il reparto difensivo.