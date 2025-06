Il Bologna 2024-25 ha riscritto la storia, riportando la Coppa Italia in città a 51 anni dall’ultima volta. Un trionfo prezioso per il club di Joey Saputo, perché dà al Bologna la certezza di giocare le coppe nella prossima stagione: sarà come minimo Europa League, con i rossoblù che nelle ultime giornate vista la leggerezza mentale potrebbero anche cercare un tentativo in extremis di arrivare in Champions League con il quarto posto. Intanto la Coppa Italia ha portato 7,1 milioni complessivi in cassa e una qualificazione in Supercoppa Italia che porterà altri denari per il fatturato societario.



ITALIANO E I COLLOQUI SUL RINNOVO - È stata la grande notte di Vincenzo Italiano, che l’ha definita “la più bella della sua carriera”. Il primo grande trofeo non si scorda mai e se già il lavoro del tecnico nelle scorse settimane non era passato, figuriamoci dopo una Coppa Italia che gli ha tolto la scimmia delle finali perse dalle spalle. Tante big lo tengono d’occhio e ne apprezzano l’evoluzione, dal Milan al Napoli (in caso di addio di Conte) fino alla Roma, ma il Bologna ha giocato d’anticipo per blindarlo. Arrivato l’estate scorsa con un biennale, il tecnico ha un altro anno di contratto e il club ha già avviato i discorsi per un rinnovo: "Qui sto bene - ha detto Italiano dopo aver alzato la coppa - abbiamo iniziato a parlarne e continueremo a fine stagione con serenità". Esattamente ciò che aveva detto l’ad Fenucci poco prima della gara.



GLI OCCHI SUI GIOIELLI ROSSOBLU’ - Ovviamente, il mercato già caldo si infuocherà sui big della rosa del Bologna: Ndoye, match-winner della finale, era già diventato un potenziale protagonista dell’estate dopo una stagione da 8 goal in campionato e la rete al Milan non farà che aumentarne il prezzo di listino per le pretendenti. Come il Napoli, che a gennaio lo aveva inserito tra i possibili post-Kvaratskhelia. Attenzione, però: il Bologna ha fatto cassa già l’estate scorsa (Zirkzee e Calafiori) e non è obbligato a inseguire plusvalenze a tutti i costi. Anche Castro è un nome chiacchierato da tempo: piace all’Inter, che lo ha ammesso anche ufficialmente, e tanti club inglesi studiano l’evoluzione di un ragazzo che, essendo un classe 2004, ha margini di miglioramento assoluti.



LUCUMI IL PROBABILE PARTENTE - Ferguson sarebbe stato un partente probabile nella passata stagione, ma la rottura del crociato di aprile 2024 (e qualche fisiologico problemino muscolare sulla stessa gamba, la destra, quest’anno) lo ha messo meno in evidenza di altri: resta un leader tecnico e morale assoluto, con qualche strizzata d’occhio del suo agente Bill McMurdo al Napoli nelle ultime interviste. E ai campani piace pure Sam Beukema, ma il suo contratto non è vicino alla scadenza e lui a Bologna - anche perché la madre ha lavorato per anni a Riccione, nella vicina Romagna - si è subito integrato alla perfezione sentendosi a casa. "Amo questa città, non sarebbe male rimanere fino al termine della carriera", ha detto recentemente in un’intervista. Il partente più probabile, nel mercato che sta arrivando, è il suo compagno di reparto Jhon Lucumi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 (con opzione di rinnovo annuale a favore del club), è uno degli ingaggi più leggeri della rosa con poco più di 500.000 euro netti a stagione e le chiacchierate del passato per un rinnovo sono ormai in standby da tempo. Ha mercato in Italia, ma soprattutto in Spagna: la Coppa probabilmente ha esaurito il suo ciclo rossoblù e il Bologna, che con l’Europa ha visto scattare il riscatto di Casale dalla Lazio, in estate andrà a caccia di un difensore per sostituirlo. Di certo, l'accesso all'Europa League sarà un buon volano per il club per trattenere qualche giocatore corteggiato e per attrarre alcuni obiettivi di mercato.