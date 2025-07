Il Cagliari pensa a Cancellieri: anche i sardi in corsa per l'attaccante della Lazio

I sardi pensano all'attaccante in uscita dalla Lazio per puntellare il proprio reparto offensivo. I biancocelesti hanno fissato il prezzo.

L'obiettivo del Cagliari è mantenere la Serie A anche la prossima stagione. Ma per farlo i sardi hanno bisogno di innesti che migliorino a livello complessivo la qualità della rosa da mettere a disposizione di mister Fabio Pisacane, all'esordio assoluto in panchina dopo le esperienze in Primavera con i rossoblù.

INSERIMENTO - Per questo motivo, il club sardo sta valutando le opzioni disponibili sul mercato per andare a puntellare la rosa. Tra i nomi sulla lista c'è Matteo Cancellieri della Lazio, di ritorno dal prestito al Parma dove ha trascorso l'ultima stagione.

PREZZO ALTO - Lotito non ha però intenzione di svendere il suo calciatore, pur considerato tra i partenti, e ha fissato un prezzo. Cancellieri non si muoverà per meno di 10 milioni di euro, cifra impegnativa ma che non spaventa il club di Giulini, forte della nuova mentalità voluta dal patron per quanto riguarda gli investimenti sul mercato.