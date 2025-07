Il Cagliari pensa a Folorunsho: contatti avviati con il Napoli

I rossoblù pensano al centrocampista in uscita dal Napoli per rinforzare la mediana: Angelozzi a lavoro con gli azzurri.

Il Cagliari vuole alzare l'asticella in vista del prossimo campionato di Serie A, con il presidente Giulini che ha deciso di mettere sul mercato risorse importanti per arrivare a traguardi ambiziosi.

In questo senso i sardi stanno pensando a colpi in uscita da grandi club. L'ultimo nome in questo senso è quello di Michael Folorunsho, mediano ex Verona attualmente sotto contratto con il Napoli.

Dopo il prestito alla Fiorentina, il centrale di centrocampo è considerato sempre in uscita dal club campione d'Italia e il ds del Cagliari Angelozzi, sta lavorando per portarlo alla corte di Fabio Pisacane.

L'operazione ha costi elevati per il Cagliari, soprattutto sull'ingaggio, ma i sardi stanno lavorando al prestito con diritto di riscatto, anche se il Napoli preferirebbe inserire un obbligo.