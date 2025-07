Il Cagliari valuta Pessina: il centrocampista è in uscita dal Monza

Il centrocampista è dato per partente da Monza dopo la retrocessione del club brianzolo in Serie B. Il Cagliari sta valutando l'affare.

Dopo aver centrato una salvezza agevole e aver cambiato guida tecnica, il Cagliari si sta strutturando per migliorare in vista del prossimo anno.

Il club rossoblù ha deciso di dare una svolta alla sua filosofia di mercato e sta valutando diverse situazioni per rinforzarsi anche a fronte di un impegno economico non indifferente.

Tra i nomi che vengono tenuti in forte considerazione c'è MatteoPessina, in uscita dal Monza dopo la retrocessione del club brianzolo lo scorso anno. Il centrocampista, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, ha patito un serio infortunio al tendine del bicipite femorale, ma ora è pronto a rimettersi in discussione lontano dalla cadetteria.