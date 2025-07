Gabriele Conflitti 13 lug 2025 , 11:51 Ultimi aggiornamenti: 13 lug 2025, 11:57

Il Catania prende Forte: blitz notturno per l'attaccante dell'Ascoli

Il club etneo chiude in nottata con l'Ascoli per l'approdo in rossoazzurro dell'attaccante che andrà a sostituire Inglese.

