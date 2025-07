Il Catanzaro pensa all'attacco: l'obiettivo è Bonfanti del Pisa

I giallorossi hanno messo nel mirino l'attaccante in uscita dal Pisa: trattativa ancora da intavolare.

Dopo due anni da protagonista in Serie B, con il piazzamento nei playoff della scorsa stagione, il Catanzaro punta ad alzare ulteriormente il livello e magari riuscire a competere fino in fondo per la promozione in massima serie.

Il club calabrese è al lavoro per consegnare rinforzi ad Alberto Aquilani, fresco di firma con i giallorossi per il ruolo di allenatore. Con Tommaso Biasci che ha chiesto la cessione, in casa Catanzaro si apre quindi la corsa al suo sostituto.

PIACE BONFANTI - Il nome numero uno messo nel mirino dal ds Ciro Polito risponde a quello di Nicholas Bonfanti, attaccante di proprietà del Pisa e appena rientrato in prestito dal Bari. Al momento non si registrano trattative ufficiali, ma solamente contatti per capire la fattibilità dell'operazione.

SITUAZIONE CONTRATTO - A favorire il suo passaggio in Calabria è l'intenzione del Pisa di non puntare sul calciatore dopo la promozione in Serie A ottenuta grazie al secondo posto dell'anno scorso sotto la guida di Filippo Inzaghi. Questo aiuterebbe Bonfanti a liberarsi e firmare con il Catanzaro.