Il Catanzaro sogna il ritorno di Di Chiara: contatti avviati

I giallorossi valutano concretamente il ritorno del difensore classe 1994 a dieci anni di distanza dalla prima esperienza in Calabria.

Il ritorno di Gianluca Di Chiara a Catanzaro è più di un'idea. Il difensore centrale classe 1994 è attualmente svincolato e il club calabrese sta seriamente valutando la possibilità di metterlo sotto contratto.

Dopo l'ultima esperienza al Frosinone, il palermitano è anche disposto ad abbassare le sue pretese salariali pur di tornare a Catanzaro, dove ha già giocato nella stagione 2014-2015.

Di Chiara rappresenterebbe quel mix di esperienza e tecnica utile al nuovo allenatore Alberto Aquilani per alzare ulteriormente il livello di una squadra che negli ultimi due anni in Serie B ha dimostrato di saper fare molto bene.

I contatti tra le parti sono già avviati e nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi per far sì che l'affare si concluda nella maniera migliore per tutto.