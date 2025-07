Il centrocampista francese ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2026 e una valutazione di 10 milioni di euro

Lunedì 7 luglio prenderà il via la stagione del Milan con il raduno agli ordini del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tra i convocati figurerà anche il nome di Yacine Adli: il centrocampista francoalgerino non è stato riscatto dalla Fiorentina nonostante una stagione, tutto sommato, positiva. Per il club rossonero è sfumato, quindi, un incasso da 10 milioni di euro che potevano essere utili per finanziare il mercato in entrata.

OFFERTE DAL QATAR - Con un contratto in scadenza nel 2026 e, al momento, nessuna trattativa per il rinnovo, Adli è inevitabilmente un giocatore che il Milan considera sul mercato. Il suo dossier non rappresenta una priorità in una fase dove il Diavolo è impegnato su alcune situazioni calde in entrata, come quella di Jashari, ma Tare ha in programma un confronto con l'agente del centrocampista classe 2000 per fare il punto della situazione. Fin qui per Yacine sono arrivati interessamenti piuttosto concreti da club qatarioti ma resta da capire se il ragazzo aprirà a questo tipo di soluzione.

CHANCE CON ALLEGRI - Stando a quanto appreso da calciomercato.com, Adli ha espresso una priorità chiara: vuole restare al Milan. L'idea di Yacine sarebbe quella di provare a convincere Allegri in ritiro forte di motivazioni alte e una consapevolezza dei propri mezzi migliorata dopo l'esperienza di Firenze. Una missione che si presenta irta di ostacoli: dalla grande concorrenza presente e futuro alla situazione contrattuale. Ma Adli è un ragazzo che non molla mai e vuole giocarsi le sue possibilità. Il Milan, dal canto suo, potrebbe accettare offerte anche inferiori rispetto ai 10 milioni di euro che erano stati pattuiti con la Fiorentina 12 mesi fa.