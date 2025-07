Il Chelsea di Maresca travolge il PSG e cancella il calcio dominante: si può vincere anche col lancio lungo

Le chiavi del trionfo del Chelsea nel Mondiale per club, nel segno dell'allenatore italiano che, dopo tanta gavetta, si prende una meritata rivincita

È finita in rissa una finale che non è stata nemmeno combattuta. Il Chelsea allenato dall’italiano Enzo Maresca trionfa nel Mondiale per Club sul PSG di Luis Enrique, favoritissimo alla vigilia. 3-0 è un risultato che non ammette discussioni, anche se poi, alla fine, tra i giocatori c’è stata anche più di una discussione, con lo sconfitto Donnarumma (peccato!) intravisto anche ad azzardare uno schiaffetto a un avversario, mentre chi manteneva più la calma era il protagonista delle tre reti Blues: l’immenso Cole “Gold” Palmer.

Che poi i gol sono stati simili non solo per l’autografo di Palmer e l’angolino dove Donnarumma ha slanciato vanamente i suoi 196 centimetri. Un lancio lungo del portiere per il vantaggio dei Blues, un altro lancio lungo da poco oltre l’area in occasione del raddoppio, lo splendido assist filtrante a beneficio di Joao Pedro per il terzo. “Se gli altri sono più bravi a giocare a calcio, tu smetti di giocare a calcio come loro”, diceva un allenatore, commentando la catastrofe interista nella finale di Champions League. Quello che non ha realizzato (e nemmeno tentato) Simone Inzaghi, l’ha messo in pratica Enzo Maresca, che in carriera ha avuto con l’ex allenatore interista un unico contatto, per interposta persona: era il vice di Guardiola nel 2023 alla finale di Istanbul.

Il pubblico americano è troppo a digiuno di soccer, per aspettarsi editoriali tecnico-tattici su qualche pagina sportiva. E nei confronti di questo Mondiale per Club c’è stato in Europa - soprattutto in Italia - tanto snobismo che è andato a braccetto col populismo dominante del “sì, vabbè, chissenefrega”. Nascosto da tanta superficialità di giudizio, il calcio ha confermato il proprio cambiamento, accennato già durante la stagione, proprio qui all’ultimo atto: è passato di moda il cosiddetto “calcio dominante”, quello del possesso palla insistito e della partenza dal basso ad alto rischio di autolesionismo. Da oggi il lancio lungo del portiere non sarà più quella specie di vergogna inconfessabile dei cosiddetti “risultatisti”. Sarà un’arma efficace, semplicemente intelligente, per creare ansia alle squadre avversarie più forti, quelle che corrono e pressano solo in avanti, mai rincorrono e si sacrificano indietro. Tenete a mente: “Se due squadre giocano a calcio esattamente allo stesso modo, vince sempre quella con i giocatori più forti”.

Per onestà di giudizio e coerenza con le sensazioni provate durante la finale di Champions, va specificato che qualsiasi tattica avesse adottato Simone Inzaghi, quella notte buia di Monaco sarebbe stato comunque battuto dalla più ingiocabile versione del Paris Saint-Germain. Però resta il fatto che merita di essere applaudito e studiato il buon Enzo Maresca, che in Italia - colpevolmente - ricordiamo solo per le corna dopo un gol al Toro in un vecchio derby. Invece questo allenatore ha evidentemente qualcosa di speciale, che si era appena intravisto nella fugace toccata ed esonero a Parma, dopo tredici partite in serie B nel 2021. In porta c’era l’over 40 Buffon, non esattamente insuperabile. In campo una banda di ragazzini che avrebbero meritato più pazienza per crescere. A Maresca è toccato crescere da solo, lontano dall’Italia. Prima alle giovanili del City, poi vice di Guardiola, quindi al Leicester e ora al Chelsea, dove la vittoria della Conference League sembrava il massimo traguardo possibile. Invece Enzo Maresca è diventato numero uno al mondo. A poche ore da Sinner, chissà se è una coincidenza…