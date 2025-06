Il Chelsea vuole Conte: contatti nelle ultime ore, pronta un'offerta super

Potrebbe esserci ancora l'Inghilterra nel futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Repubblica l'allenatore italiano, senza contratto da fine marzo 2023 dopo la fine dell'avventura con il Tottenham, potrebbe vivere una nuova esperienza in Premier League, dopo quelle con i Blues (2016-18) e Spurs (novembre 2021-marzo 2023). Al momento il ritorno a Londra non è una priorità dell'ex Juventus, che vorrebbe tornare ad allenare in Italia, ma per l'uomo d'affari Todd Boehly è la prima scelta della panchina.

PROGETTO AMBIZIOSO - Il Chelsea non è contento dei risultati ottenuti da Mauricio Pochettino e sta pensando di esoneralo al termine della stagione (nonostante un contratto in scadenza nel 2026). Il sogno è quello di riportare a Stamford Bridge l'allenatore dell'ultima Premier conquistata (nel 2017), i contatti con il suo entourage sono già andati in scena nelle scorse ore, con un summit proficuo. Boehly ha in testa Conte e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane. Il Chelsea - scrive Repubblica - farà di tutto per convincerlo ad accettare, con un’offerta molto importante a livello economico e un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti.

MILAN - Conte aspetta una chiamata dall'Italia ma la sua prima scelta, il Milan, al momento ha altri piani. Cardinale cerca una guida tecnica che sappia lavorare con i giovani, che non abbia un ingaggio fuori i parametri rossoneri e che non sia troppo esigente sul mercato, per questo motivo, a oggi, nel radar non appare il tecnico salentino. Tra i profili sondati ci sono Fonseca, Lopetegui, van Bommel e Motta (sul quale la Juventus è forte), ma non Conte.

NAPOLI - Conte è il desiderio di De Laurentiis, con il quale c'è stato più di un confronto. Ma la potenza di fuoco del Napoli non è minimamente paragonabile a quella del Chelsea. Il numero azzurro sa fino a dove può spingersi, Conte pretende una squadra che possa dire la sua fin da subito, per questo a oggi vanno considerati anche altri allenatori, come Pioli e Gasperini. Altrettanto esigenti, ma meno costosi.