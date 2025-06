Il Milan è sicuramente tra i club più attivi in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato. Igli Tare è stato in Croazia per ottenere il “sì” di Luka Modric per quello che sta per diventare un colpo importante in termini di esperienza, leadership e magia tecnica. Una particolare attenzione va rivolta anche alle uscite perché potrebbero non fermarsi al solo Tijjani Reijnders, destinato al Manchester City.

CHELSEA FORTE SU MAIGNAN - Quello del Chelsea per Mike Maignan non è un semplice gradimento tecnico ma un interesse forte che si concretizzerà presto in una prima offerta al Milan. I Blues vogliono portare il portiere francese al Mondiale per club e sono pronti a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro mentre il club rossonero ne vuole 30. La distanza non è così importante e può essere colmata dati i buoni rapporti tra club.

Ascolta "Il Chelsea vuole Maignan per il Mondiale per Club: distanza di 5 milioni con il Milan" su Spreaker.

LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE - Maignan è molto legato ai colori rossoneri e ha sofferto tanto in questi mesi per i cattivi risultati della stagione appena conclusasi. Il desiderio di rivalsa si mischia però con la delusione per la linea del club che non ha formalizzato l’intesa verbale per il rinnovo che era stata trovata a dicembre. Ecco perché oggi Mike sta aprendo al Chelsea e a una nuova esperienza professionale, la tentazione di giocare in Premier League esiste eccome. I prossimi saranno anche i giorni di Maignan…