Il Como cerca un secondo portiere: passi avanti per Zadrazil

I lombardi alla ricerca di un vice Butez in vista del prossimo campionato: può arrivare il portiere ceco del Hradec.

Sempre protagonista, anche in trattative non di primissimo piano. Il Como della famiglia Hartono pensa in grande e continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Fabregas una squadra quanto più completa possibile.

Il nome nuovo accostato ai lariani è quello di AdamZadrazil, portiere di nazionalità ceca in forza al Hradec. Classe 2000, l'estremo difensore fin qui non ha vissuto esperienze al di fuori del proprio Paese natio.

Nel 2024 la prima convocazione in nazionale per gli impegni di Nations League della Repubblica Ceca, con la quale però non ha ancora esordito.

Il Como è alla ricerca di un secondo portiere da far crescere alle spalle di Jean Butez e ha individuato in Zadrazil uno dei profili ideali.