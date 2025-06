Il Como non si ferma più: accordo con l'AZ Alkmaar per Addai, le cifre. Ora parte l'all in su Morata e Thiaw

Il Como non si ferma più. Dopo aver ufficializzato Baturina, chiuso per Jesus Rodriguez e avanzato nelle trattative per Morata e Thiaw dal Milan, il club lariano sta arrivando alla fumata bianca per un altro grande colpo: è serrata la trattativa che nel a breve porterà Addai dall’AZ Alkmaar in Italia. Il Como, infatti, ha raggiunto un accordo di massima con l'AZ per l'ala olandese diciannovenne Jayden Addai, un trasferimento che si basa su una cifra pari a 14 milioni di euro, come riportato da Fabrizio Romano. I dettagli sono in fase di discussione con l’entourage del giocatore per concludere l'affare.

Oltre a questi colpi, la società lombarda è pronta a rinforzare con altri innesti di livello la formazione allenata da mister Cesc Fabregas, che nelle scorse settimane aveva rifiutato offerte da tutta Europa, credendo fortemente nel progetto del Como. I lombardi sognano in grande.

Il primo colpo a effetto è stato Baturina, per cui sono stati spesi 25 milioni di euro fra i 18 di base fissa e i 7 di bonus. Successivamente è stato concluso l’affare per Jesus Rodriguez dal Betis, per circa 22,5 milioni di euro, più 5,5 di bonus. Ora, dopo Addai, si andrà ad affondare per per Alvaro Morata e Malick Thiaw. Per entrambi i calciatori, ci sarebbe già una bozza d'intesa tra il club rossonero e il Como, per un affare che dovrebbe aggirarsi sui 40/45 milioni di euro (15/20 per l'attaccante e circa 25/30 per il difensore, ingaggio compreso). La decisione finale spetterà al centrale tedesco, visto che l'attaccante spagnolo ha già dato la propria parola al Como (ma qui manca il benestare del Galatasaray).