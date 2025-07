Il Como non si ferma più: accordo per Kuhn e il mercato sta per arrivare a quota 100 milioni

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi: si sfiorano i 100 milioni spesi sul mercato fra acquisti, riscatti e trattative vicine. E' a un passo anche Nicolas Kuhn del Celtic, affare da 19 milioni di euro.

Il Como continua a muoversi in maniera importante sul fronte mercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Baturina e Jesus Rodriguez, la società lariana si appresta a piazzare un altro colpo a effetto. Come anticipato da Fabrizio Romano, infatti, il Como ha chiuso per uno dei più giocatori in vista del Celtic, ovvero Nicolas Kuhn.

AFFARE DA 19 MILIONI - Per l’ala mancina – che nell’ultima annata ha realizzato 21 goal e 15 assist in 51 presenze stagionali – i lombardi hanno concluso un affare a titolo definitivo per circa 19 milioni di euro. Nel corso delle prossime ore ci saranno le visite mediche, prima della firma sul contratto per il classe 2000 tedesco, passato per le giovanili di Lipsia, Ajax e Bayern Monaco. Il giocatore nasce come ala destra, ma può giocare sulla corsia mancina: dotato tecnicamente e rapido, può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1.

UN MERCATO SUPER - Aumenta dunque la batteria degli esterni d’attacco del Como, che diventa sempre più interessante: a Diao, Fadera, Strefezza (e volendo anche Nico Paz), si aggiungono Jesús Rodríguez (già ufficiale), Jayden Addai e proprio Kühn, entrambi prossimi all’ufficialità. Un calciomercato importante da parte della famiglia Hartono, pronta a effettuare quel salto di qualità in questa stagione che sta per cominciar. Facendo due rapidi conti, il Como ha speso sino a ora: 18 milioni di euro di base fissa (più 7 di bonus) per Baturina e 22 milioni (più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) per Jesus Rodriguez. E questi sono solo quelli ufficiali, a cui aggiungere: 14 milioni per Addai e volendo anche i 9 nella trattativa per Morata. Un mercato da 40 milioni di euro spesi già ufficialmente – riscatti esclusi che valgono per circa 13 milioni – e 42 pronti a essere investiti. Il Como pensa in grande.