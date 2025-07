Gabriele Conflitti 07 lug 2025 , 14:53 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 15:08

Il Como pensa all'attacco: quale futuro per Gabrielloni?

I comaschi sono in trattativa avanzata per riportare Morata in Serie A. Con l'arrivo dello spagnolo che fine farà il capitano del club?

