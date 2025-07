Il Como tiene Nico Paz: il Real Madrid non eserciterà la recompra in questo mercato

I blancos hanno informato i lariani che non eserciteranno l'opzione di riacquisto nel corso di questa sessione di mercato.

Nico Paz resta al Como, almeno per un'altra stagione. Il calciatore spagnolo non verrà riacquistato dal Real Madrid in questa sessione di mercato, dove potrebbe riprenderlo pagando 8 milioni di euro ai lariani.

Come riferisce Fabrizio Romano però, il club madrileno ha informato il club guidato da Fabregas di non essere intenzionato a esercitare il diritto di riacquisto in estate, ma di voler attendere un altro anno permettendo al proprio calciatore di proseguire il suo percorso di maturazione in Serie A.

Per riavere Nico Paz dunque, i blancos pagheranno 9 milioni nel corso della sessione di mercato estiva del 2026, con il Como che avrà a disposizione per un'altra stagione il giovane talento argentino.

Arrivato a Como la scorsa estate a fari spenti, in pochissimo tempo il si è messo in mostra diventando uno dei trascinatori dei lariani, che da neopromossi hanno chiuso la stagione del ritorno in Serie A con un sorprendente decimo posto.

Con 6 goal in 35 presenze, Nico Paz ha contributo alla salvezza comoda della banda di Fabregas, che ha chiuso il suo campionato con un girone di ritorno da record e la consapevolezza (e i mezzi economici) di poter fare ancora meglio la prossima stagione.

In questo senso, l'argentino rappresenterà ancora una volta l'uomo immagine di una squadra giovane, rampante e che condivide tra proprietà e direzione sportiva l'ambizione di poter diventare una nuova realtà del nostro calcio e non solo.