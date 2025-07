Il Cosenza cerca allenatore: contatti con Bertotto e Buscè

I calabresi avviano il casting per la panchina: valutati i profili dell'ex tecnico del Rimini e quello dell'ex Giugliano.

Dopo una fase iniziale molto difficile, il Cosenza sta cercando di mettersi in paro iniziando a programmare la prossima stagione che la vedrà protagonista in Serie C.

I calabresi devono necessariamente ripartire da un allenatore per poter in seguito programmare il ritiro estivo.

Sulla lista del direttore sportivo dei rossoblù, Fabio Lupo, sono due i nomi cerchiati di rosso in questo momento. Il primo è quello di AntonioBuscè, reduce da una bellissima stagione con il Rimini culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C.

L'altra pista porta invece a StefanoBertotto. L'ex calciatore dell'Udinese ha da poco interrotto il suo rapporto biennale con il Giugliano e dopo l'esperienza in Campania è pronto a rimettersi in gioco con una nuova sfida.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, Bertotto sembra leggermente in vantaggio su Buscè, ma maggiori novità sono attese in settimana.