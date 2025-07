Il ct del Canada loda David: "Solo Haaland è più forte, ma Jonathan in Italia farà almeno 25 goal. Convivenza con Osimhen? Assolutamente"

Il ct del Canada Jesse Marsch loda il nuovo centravanti della Juventus Jonathan David: queste tutte le sue dichiarazioni

Il ct del Canada Jesse Marsch ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla del suo attaccante Jonathan David, approdato da poco alla Juventus. Queste le dichiarazioni:

"Non sono sorpreso perché la Juventus è un top club e poi l’entourage di David, quando nei giorni scorsi eravamo ancora impegnati nella Gold Cup, mi aveva parlato della possibilità. Negli ultimi mesi molte big europee mi hanno chiesto informazioni su di lui. Sono contento che Jonathan abbia scelto la Juventus".

Perché?

"Perché Jonathan aveva tre priorità: la Champions, un club con una storia vincente e la possibilità di giocare. Alla Juventus troverà tutto. E io, che ho un debole per l’Italia e una casa vicino a Viareggio, avrò un motivo in più per venire nel vostro Paese. Sicuramente sarò allo stadio per Pisa-Juventus, ma andrò anche a Torino".

Che attaccante è David?

"Un top. La sua principale qualità è l’intelligenza: conosce il calcio e soprattutto capisce i momenti della partita, anche per questo motivo segna tanto. Alla tecnica abbina un innato tempismo: fa gol in tutti i modi".

È soprannominato Iceman, l’uomo di ghiaccio: concorda?

"É davvero così. Osservatelo bene in area: non perde mai la bussola, è calmo e freddo. E di conseguenza spietato. Qualità che ha dimostrato anche nella gestione dell’anno trascorso in scadenza di contratto: non è da tutti segnare 25 gol come ha fatto lui e venire in Gold Cup lasciando fuori dal campo i pensieri di mercato".

David nelle ultime tre stagioni al Lilla ha chiuso con 26, 26 e 25 gol: si ripeterà alla Juventus e pensa che potrà vincere la classifica dei marcatori in Serie A?

"Jonathan ha tutto per ripetere i 25 gol anche alla Juventus. In Serie A ci sono grandi attaccanti, ma sicuramente David lotterà per la classifica dei bomber".

David arriva alla Juventus, dove c’è già un nove: Vlahovic.

"Vlahovic è all’ultimo anno di contratto, mentre David è un investimento pluriennale. E poi Jonathan è duttile".

Più centravanti o seconda punta?

"David è un 9, ma anche un 9 e mezzo, un 10 o un attaccante esterno. Con noi, nel Canada, gioca da seconda punta o da dieci con un centravanti vicino. E segna ugualmente tanti gol. Quando allenavo il Leeds, avrei voluto David con me in Premier. Ma adesso, allenandolo in nazionale, mi sono reso conto che è più forte di quanto immaginassi".

La Juventus, dopo David, pensa a Osimhen: sono compatibili?

"Certo. Osimhen è un centravanti, David più una seconda punta. Non so se succederà, ma sulla carta sarebbe una gran coppia".

Tradotto in gol?

"Osimhen-David sarebbe un attacco da almeno 50 gol".

David ha qualcosa di Haaland, suo allievo a Salisburgo?

"Erling è forza e potenza, Jonathan intelligenza e tecnica. Ma entrambi sono mostri del gol. Come caratteristiche, David è più simile a Nkunku rispetto a Haaland o Sesko. Però come valore assoluto, c’è David dopo Haaland. E poi Sesko".

David è il primo canadese nella storia della Juve...

"E questo è un orgoglio per la nostra nazionale. Io sono cresciuto negli Usa guardando il calcio italiano e avevo un debole per il Milan di Baresi, Maldini, Costacurta, Donadoni... La Juventus è un altro top club italiano e David ha la stessa mentalità dei bianconeri: è competitivo e vincente".

Qual è il suo giocatore preferito nella squadra di Tudor?

"Yildiz è un gran talento. E poi mi piace McKennie, che ho allenato al Leeds. Non conosco personalmente Tudor, ma verrò a vedere i suoi allenamenti a Torino".

I suoi modelli di allenatori italiani?

"Ho studiato e amato principalmente Sacchi e Lippi, due maestri mondiali".