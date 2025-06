Il dramma di Deulofeu: "La mia è più una disabilità che un infortunio. Non so se potrò tornare a giocare"

Il lungo calvario di Gerard Deulofeu: "La mia è più una disabilità che un infortunio. Non so se potrò tornare a giocare".

L'attaccante spagnolo racconta il proprio dramma e rivela di aver pensato il ritiro, non scendendo in campo da due anni e mezzo. 22 gennaio 2023, giorno dell'ultima presenza di Deulofeu entrato in campo al posto di Beto al 77' di Sampdoria-Udinese.

Da lì il calvario per un infortunio al ginocchio complicato poi daun'infezione alla cartilagine che ha reso il suo futuro un'incognita. Ora il classe 1994 è svincolato, visto che lo scorso gennaio ha risolto consensualmente il contratto con i friulani, ma i dubbi su ciò che accadrà nei prossimi mesi restano.

Lo stesso Deulofeu, intervenuto nel format 'ADN Masia' di Sport, ha raccontato le paure che lo accompagnano da tempo: dall'ipotesi del ritiro alla decisione di continuare a lottare per tornare in campo, le sue dichiarazioni.

IL LUNGO CALVARIO - "Non riesco a giocare da più di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine. Mi sto allenando e mi sto preparando per tornare, ma non posso darmi delle scadenze. Quello che ho non è un infortunio con tempi di recupero di sei, sette o otto mesi. È molto difficile perché a volte faccio progressi, ma ci sono anche battute d'arresto, e non si sa mai se ce la farò. Ma sono pazzo e non ho intenzione di mollare. Farò di tutto per tornare a giocare".

L'IPOTESI DEL RITIRO - "Durante tutto questo periodo c'è tempo per tutto, e ho pensato molto a questo. Quello che ho chiaro è che voglio rimanere coinvolto nel mondo del calcio perché questa è la mia vita. Non so se potrò giocare di nuovo, ma so bene che il calcio è la mia vita. È una situazione difficile perché quello di cui soffro è più simile a una disabilità che a un infortunio".

IL RAPPORTO CON L'UDINESE - "Voglio chiarire questo perché quando abbiamo spiegato che io e la società avevamo risolto il contratto, poteva sembrare che fossi rimasto da solo, ma non è andata così. Ho il supporto medico dell'Udinese e mantengo i contatti con Gino Pozzo e lo staff del club. Continuo ad allenarmi presso le loro strutture e con la squadra. Sono molto grato per il trattamento che mi hanno riservato".

IL PASSATO AL BARCELLONA - "Al Milan stavo andando alla grande. Il Barcellona mi aveva promesso qualcosa che non ha mantenuto. Se avessi avuto un contratto lungo come promesso, sarei rimasto di più. Era molto difficile essere titolare con Messi, Suarez e altri attaccanti, ma mi sono adattato a fare il sostituto e non credo di essermi comportato male. Non mi sono state date molte opportunità e alla fine ho dovuto trovare la mia strada, anche se avrei preferito che il Barcellona fosse stato più paziente con me. Volevo avere successo al Barcellona, ma non è stato così. Mi dispiace di non esserci riuscito, anche se sono orgoglioso della mia carriera professionale. Credo di aver avuto anche delle responsabilità, perché mi è mancata la maturità, soprattutto durante le prime esperienze con la prima squadra".