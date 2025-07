Il dt del Lecce Corvino rivela: "Camarda? La qualità non ha età. Accontenteremo Krstovic"

Il direttore tecnico del Lecce Corvino ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi su diversi temi: queste le dichiarazioni

Il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino parla in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e lancia il nuovo acquisto dei salentini Francesco Camarda: "Dico solo una cosa: di Camarda non bisogna tenere conto dell’età. Per me la qualità non ha età". Queste le altre dichiarazioni:

KRSTOVIC - "Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo e per questo chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce”.

CHE IMPRESA! - “È stata una grande impresa che resterà per sempre nella storia del club. Questo è sicuro. Salvarsi per tre anni di fila dopo aver vinto il campionato di B per noi è una cosa che va al di là dell’immaginazione, perché questo è un calcio sempre più difficile, con proprietà straniere molto ricche e con grandi capacità di spesa. Io credo che alla base di tutto ci sia la serietà della nostra programmazione: puntiamo sui ragazzi da valorizzare nelle giovanili per poi portarli in prima squadra. I ragazzi che hanno vinto lo scudetto primavera nel 2023 e che poi sono andati a giocare con la prima squadra come ad esempio Berisha e Dorgu per me sono stati motivo di grande orgoglio".

DI FRANCESCO - “Conta la qualità di un allenatore e Di Francesco ce l’ha. Lui ha voglia di rifarsi, la sua voglia e il suo entusiasmo mi hanno spinto a proporlo alla società e poi a condividere con la proprietà questa scelta”.