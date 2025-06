Il fratello di Kalulu: 'Futuro? Ha il Milan nel cuore. Il suo ruolo? E' un centrale'

Il futuro di Pierre Kalulu può essere ancora a lungo al Milan. Parola del fratello Aldo, che promette: "La prossima stagione sarà diversa", in riferimento agli infortuni che hanno condizionato pesantemente il difensore francese nel 2023/24.

E' un calciatore professionista anche Aldo Kalulu, attaccante del Partizan, e nel corso di un'intervista concessa a MilanNews.it ha svelato alcuni dettagli sul fratello Pierre e non solo.

ALDO, PIERRE, GEDEON, JOSEPH E LA SORELLA CLAUDETTE: I KALULU, UNA FAMIGLIA DI SPORTIVI - "Guarda, i nostri genitori non erano nemmeno atleti ma mio padre è un appassionato di calcio. E questa passione è stata trasmessa a me che ho iniziato a tirare i primi calci, poi i miei fratelli mi hanno seguito. Siamo arrivati a essere tre professionisti contemporaneamente, una cosa che onestamente non ho mai visto".

IL RAPPORTO CON PIERRE - "Lo sento ogni giorno. Io e Gedeon siamo i fratelli maggiori e abbiamo la fortuna di fare tutti lo stesso lavoro, condividendo quindi le nostre belle e brutte esperienze quindi è molto importante prepararlo".

IL CONSIGLIO DI CUI PIERRE HA FATTO TESORO - "Di gran lunga quella di rimanere umili. Ma anche di non smettere mai di lavorare, di volere di più, di cercare di migliorarsi dentro e fuori dal campo. Di rispettare le persone che ci circondano, la maglia che indossi. Perché nella vita come nel calcio abbiamo solo quello che meritiamo".

LA CHIAMATA DEL MILAN - "C'erano tanti club su Pierre prima del passaggio al Milan. Ripensando al discorso che gli fece il club, nella fattispecie da Paolo Maldini, eravamo davvero orgogliosi che avesse scelto il Milan".

STAGIONE PIENA DI INFORTUNI PER PIERRE - ""⁠Ci sono già passato... In carriera potrebbe succedere, ma la cosa più importante è come reagire... Ho parlato con lui e Gedeon, metteremo le cose a posto e lo prepareremo per la prossima stagione che sarà diversa".

COME STA PIERRE KALULU E QUANDO POTRA' TORNARE IN CAMPO - "Tornerà prima della fine della stagione. Questo è tutto quello che posso dire".

IL RUOLO DI PIERRE KALULU - "Meglio terzino o centrale? Mi è sempre piaciuto come difensore centrale, sin da quando eravamo ragazzini".

VEDE PIERRE A LUNGO AL MILAN? - "I tifosi amano Pierre ed è una cosa reciproca. Credetemi, ha il Milan nel cuore".