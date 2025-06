Il Galatasaray pressa Calhanoglu, ma il centrocampista per adesso non rompe con l’Inter

Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro qualche giorno fa e ieri Chivu ha spiegato come i motivi che riguardano la scelta siano anche di natura strategica: tenerlo in America e non impiegarlo avrebbe significato esporlo a voci di diversa naturae inasprire un clima già non troppo sereno attorno a lui. Quello del tecnico rumeno era un discorso più generale, che non toccava solo il centrocampista turco e che è partito da una domanda su Davide Frattesi. Ma strategia a parte, la questione rimane invariata: Calhanoglu in America è stato un turista e null’altro, certo, ha svolto le sedute di allenamento personalizzate da programma, ma il suo contributo alla squadra è stato nullo e nel frattempo dalla Turchia hanno preso a rimbalzare voci incontrollate in merito al suo futuro e alla irresistibile volontà da parte sua (si racconta) di tornare in patria.

IL CONFRONTO CON IL CLUB - Come si sta comportando l’Inter di fronte a tutto questo? La presenza dell’intera dirigenza in America ha aiutato a tenere la cosa sotto controllo. Gli input lanciati dall’agente de calciatore hanno inevitabilmente creato qualche allarmismo, sirene che che Ausilio e Marotta hanno in qualche misura contenuto, anche grazie al buon senso di Hakan Calhanoglu, che al di là di tutto si è finora sempre mostrato maturo, al di là di quella che può essere una sua legittima volontà. Nel ritiro americano, dirigenza e calciatore hanno avuto un confronto schietto in cui ognuno ha manifestato il proprio punto di vista. È vero, Calhanoglu vorrebbe considerare anche una nuova esperienza e l’Inter sarebbe anche disposta ad andargli incontro, ma quello che Il club chiede al calciatore è di non essere messo al centro di un braccio di ferro.

CALHANOGLU TEMPOREGGIA - In queste ore ha lasciato discutere la presenza di Calhanoglu a Istanbul, sembrava che il centrocampista volesse un po’ portarsi avanti. Invece si trattava della sua partecipazione a un matrimonio. Certo, in un momento del genere sono cose che alimentano ulteriori voci. Il Galatasaray intanto insiste, ma lo fa nell’ombra, probabilmente in attesa che arrivi il momento giusto per rendere il clima rovente. Circostanza che invece vuole a tutti i costi evitare l’Inter, anche perché a Milano sta per iniziare una stagione ricca di incognite e perdere una colonna in mezzo al campo non sarebbe certamente auspicabile. Ci si potrebbe pensare a fronte di una grande offerta, una trentina di milioni, per intenderci. Somma che i nerazzurri potrebbero reinvestire sul mercato nel tentativo di lenire le ferite di qualche tifoso con l’arrivo di un calciatore che possa e sappia accendere San Siro. Ecco perché l’Inter ha finora chiesto e ottenuto buon senso da parte di Calhanoglu. Il calciatore al momento non si è sbilanciato e non è andato al muro contro muro con la dirigenza, che anche per questo gli ha concesso qualche giorno di vacanza. Il Gala dall’altro lato attende a sua volta una mossa da parte del centrocampista. Sembra un po’ anche una guerra di nervi.