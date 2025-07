Il Genoa cerca rinforzi in attacco: occhi su Tengstedt e Valentin Carboni

Il club rossoblù vuole puntellare l'attacco e ha messo nel mirino il centravanti del Benfica. Sullo sfondo anche l'ipotesi che porta all'argentino dell'Inter.

Con l'apertura ufficiale del calciomercato, iniziano i movimenti in entrata e in uscita delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione.

Tra queste anche il Genoa che, confermato Patrick Vieira sulla panchina dopo le insiide dell'Inter di metà giugno, inizia a guardare ai colpi per rinforzarsi e migliorare la propria posizione di classifica.

OCCHI SU TENGSTEDT - Il principale reparto dove il Grifone ritiene di dover intervenire con il lavoro del ds sportivo Marco Ottolini è l'attacco. E in questo senso, uno dei profili valutati è quello di Casper Tengstedt, centravanti attualmente rientrato al Benfica dopo una stagione trascorsa in prestito al Verona. Il suo bottino al primo e unico anno trascorso fin qui in Italia dice 7 goal in 27 presenze tra campionato e Coppa Italia.

PIACE CARBONI - L'altra pista, più suggestiva, porta invece a Valentin Carboni. L'Inter ha aperto alla possibilità di lasciar partire l'argentino in prestito e il Genoa ha prenotato il suo posto in prima fila nella corsa all'ex Marsiglia, ma una decisione sul suo futuro verrà presa soltanto dopo il Mondiale per Club.