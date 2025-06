Il Genoa scende in campo con Squid Game: contro il Napoli maglia speciale griffata Netflix

Continua lo straordinario lavoro di merchandising e di valorizzazione del marchio messa in atto dal Genoa. Dopo la collaborazione con diverse star internazionali dello sport, della musica e dell'intrattenimento, ora il club più antico d'Italia è pronto a varare una nuova partnership.

Sabato pomeriggio, in occasione della sfida casalinga con il Napoli valida per il 17° turno di Serie A, i giocatori del Grifone scenderanno in campo con un'inedita ma già iconica divisa da gioco. Sul petto della maglia nera con i risvolti dorati che rappresenta il terzo kit ufficiale stagionale sarà infatti presente il logo di Squid Game 2, la popolare serie tv coreana la cui seconda stagione verrà messa in onda in Italia da Netflix a partire da giovedì 26 dicembre.

L'iniziativa è stata presentata sui social ufficiali del club ligure da quattro testimonial d'eccezione. Vestiti come i protagonisti della serie, con tuta arancione e maschera nera, Mario Balotelli, Pierluigi Gollini, Morten Frendrup e Johan Vasquez hanno sceso i gradini di un Luigi Ferraris deserto portando in bella vista proprio la maglietta che verrà indossata nella partita di sabato.