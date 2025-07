Il Genoa si muove in difesa: idea Facundo Gonzalez

I rossoblu hanno avviato i contatti con la Juventus per avere in prestito il difensore uruguaiano classe 2003.

FacundoGonzalez è il nuovo nome per la difesa del Genoa. Il club ligure sta valutando la possibilità di mettere sotto contratto il difensore uruguaiano classe 2003, che nel 2023 si è laureato campione del Mondo Under 20 vincendo in finale contro l'Italia.

Appena rientrato dal prestito al Feyenoord, il centrale è sotto contratto con la Juventus, che sembra intenzionata a lasciarlo partire ancora una volta a titolo temporaneo per fargli proseguire il percorso di crescita.

Gonzalez ha già accumulato un'esperienza nel nostro calcio nel 2024, giocando con la maglia della Sampdoria. A favorire l'approdo dell'uruguaiano dall'altra parte di Genova potrebbe essere la partenza di Mattia Bani, cercato dal Palermo in Serie B.