Il Lecce cambia volto? Possibili addii per Falcone, Ramadani e Baschirotto

I giallorossi potrebbero separarsi da tre dei grandi protagonisti delle ultime stagioni in Serie A.

Strappata la salvezza all'ultima giornata con il successo all'Olimpico contro la Lazio, il Lecce ora ragiona sul proprio futuro.

In particolare sono in bilico tre nomi: Wladimiro Falcone, Ylber Ramadani e Federico Baschirotto. Tre uomini cruciali nei destini dei giallorossi in queste stagioni trascorse in Serie A, ma che hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani ed europei.

La partenza di Falcone, Ramadani e Baschirotto rappresenterebbe la fine di un ciclo positivo per il Lecce, che in caso però affiderebbe all'esperienza di Pantaleo Corvino la gestione del rinnovamento.

Il ds ha dimostrato di saper allestire squadre all'altezza a spese contenute, ma dall'altra parte c'è il rischio di una smobilitazione che renderebbe ancora più difficoltoso il lavoro di Eusebio Di Francesco.