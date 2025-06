Il Lecce pareggia e crede alla salvezza: in quota retrocessione spunta l'ipotesi spareggio

Tre squadre in due punti: due retrocederanno e una si salverà. Continua la lotta in fondo alla classifica di Serie A tra Empoli, Venezia e Lecce per evitare la discesa in seconda serie. I salentini pareggiano a Bergamo contro l'Atalanta e le quote retrocessione restano invariate a 1,50 rispetto alla scorsa settimana. Il Venezia, invece, cade in casa contro il Milan e per i bookmaker resta la principale candidata alla Serie B, che passa da 1,40 a 1,20. Perde anche l'Empoli, sconfitto 2-1 a Firenze nel derby toscano: la retrocessione per i ragazzi di D'Aversa cala da 2 a 1,75.

Molto più distanti le altre squadre che ancora non hanno raggiunto la matematica salvezza: vale 16 volte la giocata la seconda serie per il Cagliari e il Parma, mentre si sale a 25 per quella dell'Hellas Verona. Quando mancano quattro giornate al termine della stagione, i betting analyst offrono a 3 l'ipotesi arrivo a pari punti di due squadre, che vorrebbe dire spareggio.