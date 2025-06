Il Lecce retrocede se...: i casi e gli incastri per l'ultima giornata

Una giornata alla fine della Serie A: lotta salvezza che diventa sempre più tesa e che si appresta a decretare le due squadre che accompagneranno il Monza in Serie B. Tra quelle pericolanti c'è anche il Lecce: cosa serve ai salentini per garantirsi l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A?

Cosa serve al Lecce per salvarsi aritmeticamente

La squadra di Giampaolo si approccia alla 38esima giornata dal quartultimo posto, dopo la vittoria sul Torino, e se la vedrà con la Lazio, andando a chiudere il campionato all'Olimpiaco. La retrocessione dei giallorossi è ancora in ballo. In quali casi avverrà? Cosa serve per l'aritmetica retrocessione? Analizziamo tutte le combinazioni.

LA CLASSIFICA - Il Lecce arriva all'ultima giornata di campionato con 31 punti. A pari punti con l'Empoli, Krstovic e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti contro le avversarie dirette (Empoli, Venezia, Parma e Verona) motivo per cui, in caso di arrivo a tre o più squadre a pari punti, sarebbero in testa alla classifica avulsa e si salverebbero.

Verona 34 punti

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza già retrocesso

IL LECCE RETROCEDE SE: LE COMBINAZIONI

- Il Lecce perde contro la Lazio e il Venezia vince con la Juventus o l'Empoli pareggia con il Verona

- Il Lecce pareggia e l'Empoli vince con il Verona

IL CALENDARIO DELL'ULTIMA GIORNATA - Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nell'ultima giornata di Serie A:

38esima giornata

Lazio-Lecce

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Venezia-Juventus