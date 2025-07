Gabriele Conflitti 09 lug 2025 , 08:54 Ultimi aggiornamenti: 09 lug 2025, 09:04

Il Lecce su Fadera: tentativo di sorpasso al Cagliari

Il club salentino in corsa per l'acquisto dell'esterno offensivo in uscita dal Como. C'è il Cagliari da superare.

