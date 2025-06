Il Lille esclude Galtier dalla grafica degli 80 anni, lui: "Nel 2021 è successo qualcosa?"

Christophe Galtier, ex tecnico del Psg, oggi allenatore dell'Al-Duhail in Qatar, ha commentato in maniera polemica su LinkedIn la grafica celebrativa degli 80 anni del Lille, squadra nella quale ha giocato da calciatore dal 1987 al 1990 e che ha allenato per 4 anni, arrivando a vincere il titolo di campione di Francia nella stagione 2020-21.

"Tanti auguri al LOSC e a tutti i suoi tifosi... Ma non pensate che manchi una persona in questo poster? Una persona che mi sembra abbia giocato tre stagioni e allenato la squadra per quattro anni con questi risultati: 2°, 4° e 1°. Che sia successo qualcosa nel 2021? Dico questo, non aggiungo altro", il suo pungente commento.