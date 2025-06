Il Lione è retrocesso in Ligue 2: conti in rosso e 500 milioni di debiti

Il Lione è retrocesso in Ligue 2, nella seconda divisione francese. L’ufficialità è arrivata nella serata di martedì 24 giugno, le cause sono legate a debiti che fino a qualche mese fa superavano i 500 milioni di euro e che il club guidato da John Textor non è riuscito a colmare per risanare il bilancio. Il rischio che potesse scendere era concreto, se ne è parlato per tutta la stagione durante la quale la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) aveva chiesto proprio che scendesse in Ligue 2. Dopo l’ufficialità arrivata oggi, il Lione ha già annunciato che farà ricorso come si legge su una nota ufficiale diffusa in serata dal club.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "L'Olympique Lyonnais prende atto dell'incomprensibile decisione pronunciata questa sera dalla DNCG e conferma che presenterà immediatamente ricorso.

Negli ultimi mesi abbiamo collaborato a stretto contatto con la DNCG, soddisfacendo tutte le sue richieste con investimenti azionari superiori agli importi richiesti. Grazie ai contributi azionari dei nostri azionisti e alla vendita del Crystal Palace, la nostra liquidità è migliorata significativamente e disponiamo di risorse più che sufficienti per la stagione 2025/26.

Con fondi comprovati e un successo sportivo che ci ha garantito un posto nelle competizioni europee per due anni consecutivi, non comprendiamo sinceramente come una decisione amministrativa abbia potuto far retrocedere un club francese così importante. Faremo appello per dimostrare la nostra capacità di fornire le risorse finanziarie necessarie per garantire la continua presenza dell'OL in Ligue 1".

COME IL BORDEAUX? - Una storia simile a quella del Bordeaux, una delle squadre più importanti in Francia scivolata in quarta divisione per una situazione finanziaria non sistemata in tempo.

LE CESSIONI DEL LIONE - Il Lione ha chiuso la stagione sportiva al sesto posto che in teoria gli avrebbe garantito la qualificazione alla prossima Europa League, ma le vicende extra campo hanno cambiato lo scenario, e a oggi il club è in seconda divisione francese. A nulla sono servite le cessioni di Rayan Cherki al Manchester City per 36,5 milioni chiusa qualche settimana fa, e quelle di Maxence Caqueret al Como (15 milioni), Jeffinho al Botafogo (5,3 milioni) e GiftOrban all’Hoffenheim (9 milioni). Il debito non è stato risanato e il Lione paga i conti in rosso. Aspettando il possibile ricorso.