Il Lione è salvo: niente retrocessione in Ligue 2

Ribaltone nel calcio francese: il Lione è salvo e giocherà anche nella stagione 2025/26 in Ligue 1.

Il Lione è salvo e giocherà anche nella stagione 2025/26 in Ligue 1. Come si legge su L’Equipe, la corte d’appello della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ha ribaltato la decisione presa in primo grado e ha fissato un controllo sulla massa salariale e sulle indennità di trasferimento, basandosi sul budget presentato per la Ligue 1.

Il club francese, in seguito alla sentenza ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale: "L’Olympique Lyonnais si rallegra della decisione, presa oggi dalla DNCG, di mantenere il Club in Ligue 1. L’OL ringrazia la Commissione d’Appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata ad assicurare una gestione seria in futuro".

La nota prosegue: "La nuova dirigenza, sostenuta dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, in particolare da parte dei suoi tifosi, collaboratori, giocatori, partner e rappresentanti istituzionali. La decisione di oggi rappresenta il primo passo per ristabilire la fiducia nei confronti dell’Olympique Lyonnais. Ora possiamo concentrare la nostra attenzione sugli obiettivi sportivi, preparandoci al meglio per la prossima stagione".